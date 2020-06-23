Gazetecilik yasaklanamaz

‘MİT mensubunun cenazesi‘ haberi nedeniyle yaklaşık dört aydır tutuklu bulunan gazetecilerin meslektaşları 24 Haziran’da görülecek ilk duruşmada gazetecileri yargılayacak mahkemeye seslendi.

Diken’in haberine göre, Gazeteci İrfan Aktan şunları söyledi: “Gazetecilik bir kamu hizmetidir ve yasaklanamaz! Gazeteci olayları ve olguları, temel gazetecilik ilkeleri etrafında çeşitli haber aktarma yöntemlerini kullanarak, yazarak, görselleştirerek, seslendirerek haberleştirmekle, topluma aktarmakla mükelleftir. Bu faaliyetin kendisini yargılamak, cezalandırmak, berberi saç kesmekle, terziyi kıyafet dikmekle, marangozu masa yapmakla suçlamak kadar abestir. Nasıl ki berberlik, marangozluk, terzilik yasaklanamayacaksa, gazetecilik de yasaklanamaz!” dedi.

Bunlar yargı konusu yapılamaz

“Berber kötü saç kestiğinde bile önce ustası, sonra meslektaşları ve müşterileri tarafından uyarılır veya düzeltilir” diyen İrfan Aktan şu şekilde devam etti: “Terzi kötü kıyafet diktiğinde bile önce ustası, sonra meslektaşları veya müşterileri tarafından uyarılır ve işini daha iyi yapması için uyarılır. Gazeteci kötü habercilik yaptığında bile önce editörü, meslektaşları, haber müdürü, çalıştığı kurumun yöneticileri tarafından, sonra meslektaşları, meslek örgütleri ve okurları-izleyicileri-dinleyicileri tarafından uyarılır. Kötü gazetecilik, bir olayla, olguyla ilgili elde edilebilecek tüm bilgileri elde etmemektir. Bir haberi, 5 N 1 K kurallarına uyacak şekilde hazırlamamaktır. Bir röportajda, okurun aklındaki tüm soruları muhatabına sormamaktır. Kötü gazetecilik, örneğin TV programlarında HDP üzerine tartışıp HDP’lileri yayına almamaktır. Bunlar yargı konusu yapılamaz.”