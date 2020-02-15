Gazetecinin hakkı korunmuyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesi tarafından, gazetecilerin ödenmeyen fazla mesai ücretlerinin yüzde 5 fazlasıyla iptal ettiği karara, “Basın ve ifade özgürlüğü zaten her gün yeni bir yöntemle kısıtlanıyor. Bu ortamda gazetecilerin en temel özlük haklarının bile kesilmesi haberciliğin en temel güvencesini ortadan kaldırmak demektir” ifadeleriyle tepki gösterdi.

T24’ün haberine göre, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği karara ilişkin olarak, “Yine gazetecinin değil basın yayın sektöründeki patronların çıkarları korunuyor” dedi. Basın yayın kuruluşlarının büyük bir ekonomik krizden geçtiğini belirten Çakırözer, “İktidara yakın gazeteler-televizyonlar da bu sıkıntıyı yaşıyor. AYM’nin iptal kararlarının, iktidara yakın basın yayın organlarında ekonomik sıkıntının baş gösterdiği bir dönemde gelmesi de dikkat çekici Zaten zor nefes alan basın ve ifade özgürlüğünü daha da kısıtlayacak bu tutumdan vazgeçilmeli. Meclis iradesi vakit kaybetmeden basın emekçisinin haklarını koruyacak adımlar atmalı” ifadelerini kullandı.

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