Geçici görevlendirmeler ile ilgili yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, kamu personelinin kurumlar arasında geçici görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik, hakim ve savcılar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsıyor.

Personelin geçici görevlendirilmesinde söz konusu kadro veya pozisyona asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil tüm şartları bir arada taşıması gerekecek. Görevlendirmeyi yapan kurum, personelin bu şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünden sorumlu olacak.

Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurum tarafından doldurulan form, öngörülen geçici görevlendirme başlangıç tarihinden en az bir ay önce muvafakat işlemlerinin tamamlanması için personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma gönderilecek.

Daha sonra söz konusu form geçici görevlendirme yapılan kuruma gönderilecek ve ilgili personele görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün önce tebliğ edilecek. Formun bir örneği ise ilgili personelin özlük dosyasında saklanacak.

Geçici görevlendirme süresi uzatılabilecek

Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kuramlarda en üst yöneticilerin onayıyla tamamlanacak. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilecek.

Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilecek ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilecek.

Kesintili ya da kesintisiz olarak Yönetmelik kapsamında toplamda 6 ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şart olacak.

Personelin özlük hakları devam edecek

Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin geçici görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak.

Aylık/ücret ödenmesine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici görevlendirilen personelin özlük hakları devam edecek ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacak. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılacak.

Bu kişilerin geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılacak.

Geçici görevlendirilen personelin seçimi için kurumlarca en üst amirin onayı ile belirleme yapılması kaydıyla sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özel usuller öngörülebilecek.

Geçici görevlendirme herhangi bir nedenle bitiş tarihinden önce sona erdirilmiş ise personel bu durumun kendisine tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü kadro veya pozisyonun bulunduğu kurumda göreve başlayacak.