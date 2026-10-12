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12 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Ümit kılıcını kuşanalım

12 Ekim 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Adem Şahintürk, hizmet yolunda himmetin önüne çıkan ilk engelin ümitsizlik olduğunu belirterek “Allah’tan ümit kesmeyiniz” hakikatini hatırlattı.

YENİ ASYA - MUSTAFA GÖNÜLLÜ

Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Adem Şahintürk, Yeni Asya İstanbul Eğitim Komisyonu ve Asya Kültür ve Medeniyet Derneği tarafından her cumartesi akşamı düzenlenen umumî Risale-i Nur dersinde konuştu. İstanbul Yeni Asya cemaatinin yoğun katılımıyla gerçekleşen derste İhlas Risalesi’ndeki “Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?” başlıklı parçayı okuyan Şahintürk, hizmette gayret ve himmetin önündeki engeller üzerinde durdu.

“Allah’tan ümit kesmeyiniz”

“Himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedid olan yeis rast gelir; kuvve-i maneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı “Allah’tan ümit kesmeyiniz” kılıcını istimâl ediniz” cümleleriyle giriş yapan Şahintürk, ümitsizliğin himmetin karşısına çıkan ilk düşman olduğunu ve Müslümanların hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Hizmette üstünlük olmaz

Himmetin önündeki engellerden birinin de meylü’t-tefevvuk, yani üstünlük kazanma meyli olduğunu belirten Şahintürk, üstünlük meylini hakikat ve hak hizmetinin önüne geçebileceğine dikkat çekti. “İstişare ve şûranın bizlere vermiş olduğu, tevdi etmiş olduğu görevi yapıyorum” bilinciyle hareket etmenin öneminin vurgulandığı konuşmada “Allah için olunuz” düsturunun bu noktada kullanılması gerektiğini söyledi.

Acelecilik himmete engeldir

Aculiyetin, yani aceleciliğin de himmetin ayağını kaydırabileceğini belirten Şahintürk, “Sabırlı olun, sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın” hakikatinin önemine vurgu yaptı. Ümitsizlik ve üstünlük meylinin aşılmasının ardından, aceleciliğin de himmetin önünde bir engel hâline gelebileceğini ifade eden Şahintürk, aceleciliğin yüksek aklın tecellisine mâni olabileceğini söyledi.

BU GEMİDE HEPİMİZ HİZMETKÂRIZ

Fikr-i infiradi, tasavvur-u şahsi düşüncelerinin himmetimize düşman olduğunu vurgulayan Şahintürk, “Bizler Ümmet-i Muhammed’i (asm) sahil-i selâmete çıkarmakla muvazzafız” diyerek hizmette herkesin farklı vazifeler üstlenebileceğini ifade etti. “Kimi kaptan dairesinde dümeni tutar, kimi makine dairesinde halatı çeker, kimi elinde bezle etrafı temizler” diyen Şahintürk, kimsenin kendi vazifesini diğerlerinden üstün görmemesi gerektiğini vurguladı.

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