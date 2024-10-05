DİSK’in “Büyük İşçi Buluşması” için Ankara’ya gelen işçiler, “Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz” diyerek Anıtpark’a yürüdü.

DİSK’in “Büyük İşçi Buluşması” için ülkenin dört bir yanından Ankara’ya gelen işçiler, “Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz” sloganlarıyla Anıtpark’a yürüdü. DİSK bando takımının da eşlik ettiği yürüyüş boyunca DİSK üyeleri “Ölen: İşçi; Ölüm Sebebi: Vergi Dilimi”, “Son sözleri vergide adalet gelirde adalet idi” ve “Rahmetli çok vergi öderdi” yazılı temsili bir tabut taşıdı. Yürüyüşte bazı üyeler de kaşık ve kepçelerle tencere ve tavalar vurarak “Mutfakta aş yerine taş kaynıyor” diye seslendi. Eylemde “Azrail ölümle, zulüm vergi ile gelir”, “Mutfakta aş yerine taş kaynıyor”, “Vergideki adaletsizlik işçiye Azrail oldu” ve “İşçinin kanını vergiler emdi”, “Dilim dilim soyuluyoruz” yazılı pankartlar taşındı. İşçiler yürüyüş boyunca, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “İnadına sendika, inadına DİSK”, “Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz”, “İş, ekmek, özgürlük”, “Birleşe birleşe kazanacağız” ve “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları attı.

TÜİK elini cebimizden çek

KESK İzmir Şubeler Platformu ve Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri, açıklanan enflasyon rakamları üzerinden TÜİK’e tepki gösterdi. KESK Dönem Sözcüsü Nafiz Ceylan, TÜİK yetkililerine gerçek veriler üzerinden enflasyon açıklanması çağrısında bulunarak “İlgili yetkililerin 2022’den beri açıklamaktan imtina ettikleri gıda fiyatları verilerini düzenli bir şekilde kamuoyunla paylaşmaya ve piyasada oluşan gerçek veriler üzerinden enflasyon oranlarını açıklamaları gerektiğini kendilerine hatırlatıyoruz. Aksi takdirde, iktidarla birlikte bizleri yoksullaştırmak üzere veri paylaşmamalarını sürekli teşhir edeceğimizi ve kanunun kendilerine yüklemiş olduğu görevleri kötüye kullandıkları gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğimizi ve yine görevlerini kötüye kullandıklarından dolayı haklarında dava açarak, hukuki yollardan da haklarımızı aramaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara - Anka

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“Yeni Türkiye”dediler ‘eski’yi arattılar

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde protesto etti. Açıklamada, “Bugün iktidarın övmekle yere göğe sığdıramadığı yeni Türkiye’de ne biz kamu emekçileri ne kamudan emekli olan emekliler ne de asgari ücret alan emekçiler eski Türkiye’de elde ettiğimiz gelirlerin çok altında bir gelirle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz” denildi. “TÜİK sayesinde iki yakamız bir araya gelmiyor” yazılı pankartın açıldığı eylemde, “İnsanca yaşamak istiyoruz” ve Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı. Açıklamada“Mevcut hükümet, kendisini iktidara getiren ve bugüne kadar iktidarda kalmasını sağlayan uluslararası sermaye ve onun gölgesinde büyüyen yerli sermayenin varlık sebebi olan neoliberal politikaları tavizsiz uygulamaktadır” denildi.

İstanbul - Anka