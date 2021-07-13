‘Gelirin âdil dağılımını istiyoruz’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Kamu emekçilerinin yanı sıra emekliler ile diğer kamu görevlilerini de ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden önce taleplerini açıkladı.

Kamu görevlilerinin atanmalarında sözlü sınav kaldırılarak liyakatin esas alınması gerektiğini ifade eden Kütük, “Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin 468 lira, yoksulluk sınırının 11 bin 929 lira olarak hesaplandığı bir dönemde kamu çalışanlarının ücretlerinin insan onuruna yakışır bir düzeye çıkarılması kaçınılmazdır” diye konuştu. Kütük, “Önceki yıllarda yaşanan kayıpların karşılanabilmesi için kamu çalışanlarının ücretlerine öncelikle yüzde 30 oranında bir zam yapılmalıdır. Bu zamdan sonra 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı içi yüzde 15, 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ve ikinci yarısı için de yüzde 15 oranında zam yapılmalıdır” dedi. Ankara – Recep Gören

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.