"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

20 Haziran 2019, Perşembe 12:45
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen Genelkurmay çatı davasında kararlar açıklandı. Aralarında eski orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin ise dosyası ayrıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, 224 sanıklı Genelkurmay 'çatı' davasında karar duruşması bugün görüldü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, bazı müdahiller ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ve üye hakimler Osman Pediz ve Sefa Taştan ile Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş salondaki yerlerini aldı ve kararlarını açıkladı:

Eski orgeneral Akın Öztürk: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri ve 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.

TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan: Ağırlaştırılmış müebbet hapis. 

Hulusi Akar'da darbeyi 'tebliğ eden' Mehmet Dişli: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı eski tümgeneral Kubilay Selçuk: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Genelkurmay'da sivillere ateş eden eski tuğamiral Sinan Sürer: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Darbe bildirisinde imzası olan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

'Yurtta sulh konseyi' üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Şırnak'taki komando taburlarına Ankara'ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

'Yurtta sulh konseyi' üyesi eski albay Ramazan Gözel: 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

'Yurtta sulh konseyi' üyesi eski albay Doğan Öztürk: 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Ankara'yı bombalayan uçaklara talimat veren isimlerden Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 

13 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, darbe girişiminin planlayıcısı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin dosyalarının ayrılmasına karar verdi. 

Etiketler: Genelkurmay, Çatı Davası, darbe, asker, yargı, adalet
Okunma Sayısı: 435
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rum kesimi , adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz'

    Avrupa Konseyi seçim öncesi YSK üyeleri ile görüşecek

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma planı

    Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

    Yavuz gemisi temmuz ayında sondaja başlayacak

    Temsilciler Meclisi ABD başkanının askeri güç kullanma yetkisini iptal etti

    DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı

    Çin, 14 yıl sonra Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyaret gerçekleştirdi

    Moody's 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü

    Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

    TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına askeri takviye

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a demokrasi eleştirisi

    Uluslararası örgütlerden Mursi için tıbbi soruşturma çağrısı

    Tarih bu zulmü unutmayacak

    Mültecilerin sorunları unutulmasın

    Cumhurbaşkanına yetki kısıtlaması

    İmamoğlu: 23 Haziran'da sevgi kazanacak, kötü dil kaybedecek

    BM'den Türkiye'ye Kaşıkçı raporu için teşekkür

    Yemen’de, yardımlar aç çocuklara ulaşmıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Finale doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaybetme psikozu
    Ahmet BATTAL

    Doğrucu Davud’un yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Seçimin yenilenmesi anaforu...
    Genel

    Tarih bu zulmü unutmayacak
    Risale-i Nur'dan

    Asayişi bozamamalarının en büyük sebebi
    Ahmet Cemil Çökren

    Âhirette idarecilerin durumu
    Süleyman KÖSMENE

    Nefsin hatasını beden hücreleri çeker mi?
    Faruk ÇAKIR

    Kur’ân oku bizim için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.