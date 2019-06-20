Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen Genelkurmay çatı davasında kararlar açıklandı. Aralarında eski orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin ise dosyası ayrıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, 224 sanıklı Genelkurmay 'çatı' davasında karar duruşması bugün görüldü. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, bazı müdahiller ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ve üye hakimler Osman Pediz ve Sefa Taştan ile Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş salondaki yerlerini aldı ve kararlarını açıkladı: Eski orgeneral Akın Öztürk: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri ve 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis. TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış: Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi: Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker: Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş: Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan: Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Hulusi Akar'da darbeyi 'tebliğ eden' Mehmet Dişli: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. Eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı eski tümgeneral Kubilay Selçuk: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. Genelkurmay'da sivillere ateş eden eski tuğamiral Sinan Sürer: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. Darbe bildirisinde imzası olan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. 'Yurtta sulh konseyi' üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. Şırnak'taki komando taburlarına Ankara'ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. 'Yurtta sulh konseyi' üyesi eski albay Ramazan Gözel: 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. 'Yurtta sulh konseyi' üyesi eski albay Doğan Öztürk: 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ankara'yı bombalayan uçaklara talimat veren isimlerden Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. Eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 13 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI Mahkeme, darbe girişiminin planlayıcısı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

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