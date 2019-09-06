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6 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Gözler 8 Eylül’deki EYT mitingine çevrildi

06 Eylül 2019, Cuma 21:03
‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ (EYT), 8 Eylül Pazar günü Ankara’da miting düzenlemeye hazırlanıyor.

8 Eylül 1999 öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ancak dönemin koalisyon hükümetince çıkarılan 4447 Sayılı Kanunun geriye dönük işletilmesiyle mağdur edildiklerini ve emeklilik hakları için adım atılmasını talep eden EYT’lilere KESK ve DİSK de destek verecek. Gazete Duvar’ın haberine göre, eski adıyla Tandoğan Meydanı’nda saat 12.00’de gerçekleşecek mitinge yoğun katılım beklediklerini anlatan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran, “Sosyal Güvenlik Kurumundan mağduriyet yaşayan bütün herkese çağrı yapıyoruz. Sadece emeklilikte yaşa takılanlar değil, kıdem tazminatıma dokunma, zorunlu bireysel emeklilik sistemine hayır diyenleri de kapsayan bir miting olacak. 8 Eylül’de de tüm Türkiye’den katılımla haklarımızın peşindeyiz diyeceğiz” dedi. 

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KESK: Biz de orada olacağız

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5’inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sırasında EYT’lilerin taleplerini dillendirdiklerini belirten Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik pazar günü yapılacak mitinge KESK olarak katılacaklarını belirterek şunları kaydetti: “KESK olarak hükümet ile yapılan toplu sözleşme sürecinde EYT’lilere ilişkin önerilerimizi dillendirdik. Emekli Sandığı Kanunu’nda değişiklik yapılarak kademeli geçişin ortadan kaldırılması, kadınlar açısından 20 erkekler açısından 25 yıl ve 50-55 yaşlarını gözeterek emeklilik kanununda düzenleme yapılması taleplerimiz arasında. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşların sorunlarının çözülmesinden yana başından beri tarafız. EYT’li arkadaşların oluşturdukları bu eylemlilik sürecinde onlarla birlikte mitinglere, basın açıklamalarına katıldık. 8 Eylül’de yapılacak eylem için KESK olarak karar aldık ve Ankara’daki hem genel merkez hem de üyelerimizin katılımıyla ilgili çalışmayı yürütüyoruz. Biz de orada olacağız.”

Etiketler: eyt
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