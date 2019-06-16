Gözler bu akşam gerçekleşecek ortak yayında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın tüm kanallara açık ortak yayını bu akşam gerçekleştirilecek.

Yıldırım ile İmamoğlu tartışmasının formatı nasıl olacak? Ortak yayın saat 21.00’de başlayacak ve tüm kanallara açık olacak. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapacağı ortak yayında, moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracak. Canlı yayın, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndan, AKP ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecek. AA

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