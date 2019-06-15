Yıldırım ile İmamoğlu tartışmasının formatı nasıl olacak?

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu yarın canlı yayımlanacak olan bir tartışma programına birlikte katılacak.

Tartışma saat kaçta, hangi kanalda? Pazar günü düzenlenecek olan tartışma programının saat 21:00'da başlayacağı açıklandı. İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yayını, bütün televizyon kanalları yayınlayabilecek. Programın teknik altyapısı ve rejisi de AKP ve CHP tarafından sağlanacak. Tartışmanın formatı ne olacak? İsmail Küçükkaya, geçen hafta Habertürk Televizyonu'nda tartışma programında uygulanacak formata dair bilgiler vermiş ve iki adaya farklı soruların yöneltileceğini söylemişti. İsmail Küçükkaya, "Aynı soruları iki adaya soramam. Bazı sorular İmamoğlu'na, bazı sorular Yıldırım'a" demişti. Küçükkaya ayrıca soruların yayın başlayana kadar iki aday tarafından da bilinmeyeceğini, kendisinin hazırlayacağı soruları başkalarıyla da paylaşmayacağını söylüyor. Küçükkaya adaylarla görüşmelerin sürdüğünü, kendisinin toplamda 20 soru sormayı planladığını da açıkladı. BBC Türkçe

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