Gri liste için Meclis araştırması istemiştik

İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Türkiye’nin FATF tarafından “gri listeye” alınması ile ilgili üç yıl önce uyarılarda bulunduğunu açıkladı.

Kılınç, 2019 yılında; TBMM Başkanlığı’na soru önergeleri ve araştırma önergeleri verdiğini hatırlattı. Meclis Araştırması önergesinde, FATF’nin 16 Eylül 2019’da yayınladığı rapora dikkat çekilmişti. Önergenin gerekçesi şöyleydi: “OECD bünyesinde kurulan ve 24 Eylül 1991 tarihinde Türkiye’nin de üye olduğu FATF, 16 Aralık 2019’da kamuyonu açıkladığı Türkiye ile ilgili son raporunda ülkemize kara para aklama ve terörizm finansmanıyla uyarılarda bulunmuştur. ‘Para aklama ve terörizm finansmanı konusundaki soruşturmalar ve adlî takibatın geliştirilmeli, para aklama dâvâlarında malî istihbaratın kullanımının güçlenmesi ve farklı para aklama yöntemlerinin soruşturulması ve yargılanması için ulusal bir strateji geliştirilmeli’ gibi tavsiyelerin yer aldığı raporda, gerekli ilerlemelerin sağlanamaması durumunda ülkemizin ‘gri liste’ye alınacağı belirtilmektedir.” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.