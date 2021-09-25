Gri pasaportta 5 ay sonra gelen cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gri pasaport skandalına ilişkin sorulara beş ay sonra tek cümlelik cevap verdi.

8 milletvekilinin 17 ayrı soru önergesini toplu şekilde cevaplayan Soylu, “19 ilde inceleme ve soruşturma yürütülmektedir”cevabıyla yetindi. İçişleri Bakanlığı, farklı belediyelerle ilgili peş peşe gelen iddialar üzerine kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik belediyelere soruşturma açtı. Belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığı yapıldığına ilişkin iddialar TBMM gündemine de geldi. Milletvekillerinin 23-29 Nisan tarihleri arasında sorduğu sorulara toplu şekilde yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruların birçoğunu cevapsız bıraktı. Soylu, tek cümlelik cevabında ise “Soru önergesinde belirtilen hizmet damgalı pasaport iş ve işlemleri, 5682 sayılı Pasaport Kanunu doğrultusunda yürütülmekte olup söz konusu konuya ilişkin Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca 19 ilde inceleme ve soruşturma yürütülmektedir” ifadesini kullandı.

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