Güleçyüz tutuksuz yargılanmalıydı

Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, Kâzım Güleçyüz’ün bir taziye mesajı üzerine tutuklanması ile ilgili Halk TV’de konuştu.

Çelik, “Taziye mesajı ölenle ilgili değil. Ölen insan sizin taziyenizi görmez de duymaz da. Onun akrabaları olur, onu seven insanlar olabilir. Taziye mesajı yayınlamayı suç olarak da görebilirsiniz. Ancak bu insanı tutuklu yargılamak nedir Allah aşkına? Avukatları itiraz ediyor, hakimler gerekçesiz itirazı reddediyor. Teröristle telefonda konuşmak bir kimseyi terörist yapmaz. Bir teröristin ailesine taziyede bulunmak, taziyede bulunan kişiyi terörist yapmaz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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