Gümrük vergisi niye sıfırlandı?

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Venezuela’dan peynir ithalinde gümrük vergilerinin sıfırlanması hakkında Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un cevaplaması için soru önergesi verdi.

Yeneroğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un cevaplaması için şu soruları yöneltti: Venezuela’dan taze peynir, eritme peynir ve diğer tür peynirlerin ithalinde gümrük vergisi neden sıfıra indirilmiştir? Peynir ithalinde gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden sonra Venezuela’dan kaç ton peynir ithal edilmiştir? Venezuela’dan ithal edilen peynirler hangi gümrük kapılarından Türkiye’ye girmiştir? Hangi şirketler Venezuela’dan peynir ithal etmiştir? İthal edilen peynirlerin kilogram başına maliyetleri nedir? İthal edilen peynirler nerede ve kilogramı kaç liraya satılmıştır?”

Ankara – Recep Gören

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‘Venezuela’dan peynir ithal edilmedi’

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela’dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular olduğunu belirterek, “Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır” dedi.

Ankara – Ahmet Terzi

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Venezuela konusu mercek altına alındı mı?

CHP’li Hakverdi son günlerde kamuoyu gündemine oturan Venezuela ve Türkiye arasındaki peynir ticaretini, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a sordu.

Hakverdi, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde; “Türkiye, son 5 yılda Venezuela dışında hangi ülkelerden, hangi miktarda süt ürünleri ithal etmiştir? Benzer ürünleri ithal ettiğimiz diğer ülkelerle de aramızda vergi muafiyeti sağlanan bir anlaşma var mıdır? Venezuela ile süt ürünleri ithalatı yapan firmalar hangileridir? Kamuoyunun gündemine gelen haberler sonrası Venezuela ile ticaret yapan firmalar bakanlığınız tarafından mercek altına alınmış mıdır? Bu konuda daha önce ve şu an İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile birlikte koordineli yürüttüğünüz bir soruşturma var mıdır? Gümrük Anlaşması yapıldıktan sonra Venezuela ile ticari faaliyeti artan firmalar hangileridir?” diye sordu.

Ankara – Fatih Karagöz

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İtiraflar hükümeti sarsıyor

Sedat Peker’in videolarındaki açıklamalar ve itiraflar dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. Amerikan gazetesi New York Times’ın ardından Washington Post da uzun bir makaleyle Peker’in iddialarının ele alındığı bir analiz yayımladı. Kareem Fahim imzalı makalede, ‘Bir mafya babasının online itirafları Erdoğan’ın hükümetini sarsıyor. Türkiye donakaldı’ başlığı kullanıldı. Makalede, “Peker’in iddialarını bu kadar zarar verici hale getiren şeylerden biri, güçlü isimler adına suç eylemleri gerçekleştirmekte kendisinin de oynadığını söylediği role dair itirafları” denildi; “Peker’in sebepleri ne olursa olsun, hükümetin suçlamalarından kaçınması giderek zorlaşıyor” ifadeleri kullanıldı.

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Suç duyuruları

Diyarbakır Barosu, Sedat Peker’in sosyal medya platformlarında paylaştığı ifşa videolarındaki iddialar sonrası 90’lı yıllarda başta Diyarbakır olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşanan cinayetlere ilişkin şüphelilerin tespiti ile haklarında etkin soruşturma yürütülmesi talebiyle suç duyurusunda bulundu. İzmir Barosu da daha önce benzer nedenler gerekçesiyle Peker’in videolarında ismi geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.