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20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Güvenlik soruşturmaları AKP’lileri de isyan ettirdi

20 Şubat 2020, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir grup milletvekiliyle kahvaltılı toplantıda buluştu. Edinilen bilgiye göre toplantıda şikayet konularından birisi de, kamuda işe yerleştirmelerde uzayan “güvenlik soruşturmaları” oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde bir grup milletvekiliyle kahvaltılı toplantıda buluştu. Toplantıda, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi taraf ülkelere yükümlülükler getiren “İstanbul Sözleşmesi” de gündeme geldi. Erdoğan sözleşmeyi “gözden geçirecekleri” mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat’ta ilki yapılan, partili milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeye parti genel merkezindeki kahvaltılı toplantıyla devam etti. BBC Türçe’de yer alan habere göre Erdoğan başkanlığında 3 saat süren toplantıda, milletvekilleri illerindeki sorunları ve teşkilatlardan gelen talepleri iletti.

Güvenlik soruşturması şikayeti

Edinilen bilgiye göre toplantıda şikâyet konularından birisi, kamuda işe yerleştirmelerde uzayan “güvenlik soruşturmaları” oldu. Bazı milletvekilleri başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere güvenlik soruşturmalarının dört-beş ayı geçtiğini, birçok kişinin ikinci derece veya daha uzak akrabalarının sicili sebebiyle güvenlik soruşturmasını geçemediğini, bu durumun işe alımlarda bir çok partilinin elenmesine yol açtığından şikayet ettiler.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, güvenlik soruşturmalarından vazgeçmelerinin sözkonusu olamayacağını belirterek, “Mağduriyet olmamalı, ama devletin güvenliği sözkonusu, o yüzden araştırmamız lâzım. Güvenlik soruşturması uzuyorsa, Bir şey olabilir. Örnekleri getirin baktıralım” karşılığını verdi.

Beğenmeyenler çekti gitti

Toplantıda, yeni partilere geçişler ve AKP’ye yönelik yapılan “kuruluş ilkelerinden koptu” eleştirileri de gündeme geldi. Seçim bölgelerinden, geçmişte parti kuruluşunda yer alan isimlerin partiden kopmalarının sebepleri konusunda sorular yöneltildiğini belirten bazı milletvekilleri, bu eleştirilere cevap vermekte zorlandıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın be eleştirilere “Niye cevap veremiyorsunuz, bu konuda pasif davranıyorsunuz. Biz partimizin kuruluşunda hangi noktadaysak aynı noktadayız. Bunu beğenmeyenler çekti gitti zaten, herkes yolunu çekti” diye tepki gösterdiği öğrenildi.

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