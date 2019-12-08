Güvenlik soruşturmasına gerek yok

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) OHAL ile getirilen güvenlik soruşturmasına ilişkin iptal kararının ardından uygulamada doğan boşluğu gidermek gerekçesiyle iktidarın hazırladığı taslak metin tepki çekmeye devam ediyor.

Güvenlik soruşturmasının Anayasa’ya aykırılığının AYM kararıyla da ortaya konulduğunun altını çizen Anayasa Profesörü ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “İktidar kendi güvenlik soruşturması taslağını hazırlıyor. İşe alımlarda, ilgili kişinin yeterliliğine ve kazandığı sınavlara bakılmalı, güvenlik soruşturmasına gerek olmamalıdır” dedi. BirGün’ün haberine göre, Kaboğlu, Yüksek Mahkeme’nin kararının önemli bir koz olduğunu söyleyerek “Gündeme gelen bütün güvenlik soruşturmalarının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedik” diye konuştu. AYM güvenlik soruşturmasının iptali yönündeki kararına karşın AKP’nin güvenlik soruşturmasını kalıcılaştırma hazırlığı olduğuna dikkati çeken Kaboğlu, “Dolayısıyla herhangi bir yenilik yok. AYM’nin kararının gerekliliklerini karşılar görüntüsü veren taslak da bana göre Anayasa’ya aykırıdır” ifadesini kullandı. Kaboğlu, Anayasa’nın 128 ve 129’uncu maddelerinin kamu görevlilere sağladığı güvenceleri hatırlatarak güvenlik soruşturmasına gerek olmadığının bir kez daha altını çizdi.