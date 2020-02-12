Güvenlik soruşturmasında AYM kararına uyun

Karaman’a bağlı Ermenek ilçesindeki bir liseye ataması yapılan öğretmen B. K. güvenlik soruşturması nedeniyle iş başı yapamadı.

B. K., Eğitim-Sen avukatı Nedim Değirmenci ile birlikte yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Ankara 5’inci İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin on binlerce insanı memuriyetten mahrum bırakan güvenlik soruşturmasını iptal eden hükmüne yer vererek oy çokluğuyla yürütmeyi durdurdu. Karar AYM’nin memuriyete girişte yapılan güvenlik soruşturması uygulamasını iptal etmesinin ardından verilen ilk karar niteliği taşıyor. Gazete Duvar’ın haberine göre davanın avukatı Nedim Değirmenci, “Mahkemenin verdiği karar, AYM kararı ile iptal edilmiş düzenlemeler nedeniyle yeni yasa ve düzenleme bekleyen kişilerin daha fazla mağdur olmaması açısından çok önemli” dedi.

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