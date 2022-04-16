Cumhurbaşkanlığı’nın kamu kurumlarına gazete alınması ve gazetelere ilan verilmesini yasaklayan ‘tasarruf’ genelgesi protesto edilerek, “Haberden tasarruf olur mu?” denildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın kamu kurumlarına gazete alınması ve gazetelere ilan verilmesini yasaklayan tasarruf genelgesi, Tekirdağ’da basın meslek örgütlerince protesto edildi.

Tasarruf genelgesi ile gazetelerin küçülmeye gittiğini belirten Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın, şöyle konuştu: “Genelgenin sonuçlarından herkes etkilenmiştir. Bazı meslektaşlarımız işsiz kalırken, küçülme kararı alınan kuruluşlarda ise iş yükü artmış. Kamuya nitelikli haber ulaştırılması zorlaşmıştır. Kamunun bilgi almasını sağlayan, kamu yararı güden medya kuruluşlarının asli görevini yerine getirmesine ket vurulmuştur. Tasarruf edilecek alan burası mıdır? Haberden, bilgiden tasarruf olur mu? Gerçeğe, doğru bilgiye daha fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde alınan bu karar, tüm toplumun zararınadır. Öte yandan bu karar, pandemi, ekonomik kriz ve dijitalleşme ile zaten büyük zorluklar yaşayan yerel basına ölümcül bir darbe vurmuştur.”

Yerel medyanın idam fermanı

“Yerel gazeteler devletten destek beklerken, bu genelge ile nefes alamaz hâle gelmiştir” diyen Yalçın, “Devletin başka kalemlerdeki masraflar yerine sadece gazeteler üzerinden tasarrufa gitmesi yerel medyanın adeta idam fermanı olmuştur. Toplumun gelişimi ve doğru bilgiye ulaşması için çalışan gazetelerin bir tasarruf aracı olarak görülmesi doğru değildir ve kabul edilemez. Bilgi edinmek, haber almak en temel ihtiyaçken, bilgiye ulaşmak zorlaştırılmamalıdır. Demokrasinin gereği olan haber alma hakkına ulaşmak ve basının işlevini yerine getirebilmesine ilişkin koşulların oluşturulması yönetenlerin görevidir. Eğer; basına ilişkin tasarruf ile ekonomik sorunların çözüleceği düşünülüyorsa, tasarruf yapılacak kalemlerin yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardır. Basına uygulanan tasarruf, hava gibi su gibi en temel ihtiyaç olan bilgiye ulaşmaya uygulanan bir tasarruf, demokrasiye uygulanan bir tasarruftur. Bir an önce söz konusu karardan vazgeçilerek, gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.