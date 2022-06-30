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30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hacizli taşınmazlarda yüzde 168 artış

30 Haziran 2022, Perşembe 18:02
Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in önergesini cevplayan Çevre Bakanı Murat Kurum, 2012 ve 2021 yılları arasında hacizli olan tarla, sera, bağ vasfındaki taşınmaz sayısının yüzde 168 arttığını açıkladı.

Bakan Kurum, TAKBİS sistemine kayıtlı tarla, bağ, seralardan 2012 yılında 1 milyon 382 bin 949 taşınmaza haciz işlemi uygulanırken bu sayının 2021’de 3 milyon 709 bin 54’e yükseldiğini bildirdi. Son 10 yılda hacizli olan tarla, sera ve bağ vasfındaki taşınmaz sayısının yüzde 168 arttığı kaydedildi. 38 milyon 246 bin parsel olan toplam tarım arazisi içinde hacizli olan tarla, bağ, sera oranı 2012’de yüzde 3.6 iken 2021’de yüzde 9.7’ye yükseldi.

Sözcü’nün haberine göre, Yeşil “Önlem alınmaması ve çiftçinin desteklenmemesi durumunda bu kara tablo giderek artacak. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz üreticiyi üretemez hale getiriyor. Son bir yıllık fiyat artışı, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 126.2’yi buldu. Gübre ve toprak geliştirici fiyatlarında yüzde 241.57, tarımsal ilaç fiyatlarında yüzde 93.69, hayvan yemi fiyatları yüzde 121.74 artış yaşandı. Dünya gıda krizine doğru sürüklenirken, Türkiye de yüksek girdi maliyetleri yüzünden tarımsal üretim yapamayacak bir noktaya doğru hızla ilerliyor” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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