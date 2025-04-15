Hak, hukuk, adalet dindarların gündeminde değil

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, “Hukuk, adalet, hakkaniyet, merhamet gibi kavramların bugünün dindarlarının gündeminde asla olmadığını” söyledi.

Eski AKP Milletvekili, Karar yazarı Mehmet Ocaktan, “Dava diye diye adaleti yok ettik” başlıklı yazısında, dindar kesimler açısından önemli olan “dava” kavramını ele aldı. Ocaktan, şöyle yazdı: “Yılardır dindar muhitlerin okumuş-yazmış elitlerinin dilinden düşmeyen hukuk, adalet, hakkaniyet, merhamet gibi kavramların bugünün dindarlarının gündeminde asla olmadığını gördükçe doğrusu hayıflanmamak mümkün değil. Demek ki yıllarca bize ‘yeşil sarıklı hoca’ masallarını ve gerçekten inanmadıkları adalet ayetlerini boşuna anlatmışlar. Şimdi bütün Müslümanları utandıran adaletsizlikleri görünce bunu daha iyi anlıyoruz.”

Dindarlık bilinci erozyona uğradı

“Maalesef dindar kesimlerin önemli bir bölümünün AK Parti iktidarı döneminde hem dindarlık bilinci hem de kültürel anlamda ciddî bir erozyona uğradığını söylemek gerekiyor” diyen Ocaktan, “Bu görüşe itiraz edenler elbette olacaktır ama ne yazık ki bu, hâlen yaşamakta olduğumuz hukuksuzlukları ve adaletin terazisinin bozulduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve şunu içimiz yanarak söylemek gerekiyor ki özellikle ‘iktidar Müslümanları’, sanki başka bir dine inanıyorlar gibi… Eğer gerçekten Allah’ın vazettiği dine inanmış olsalardı, hiçbir hukuk kuralına ve hakkaniyete riayet etmeden adeta Kur’ân’ın adalet önerisine isyan edercesine, insanları haksız yere cezaevlerine tıkmaktan, özgürlüklerini ellerinden almaktan haya ederlerdi” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi