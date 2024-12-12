Hak ihlâlleri bilançosu

Türkiye’de yaşanan hak ihlâllerine ilişkin açıklama yapan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yaptığı açıklamada 2002 yılından bu yana Türkiye’de her türlü hakkın ihlal edildiğini kaydetti.

Emre, “Bu iktidar döneminde, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkanı tanındı. 2012 yılından bugüne kadar, ne kadar insan Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve ‘Benim hakkımı ihlal ettiniz’ demiş? Anayasa Mahkemesi’ne başvuran kişi sayısı, 633 bin 425! Peki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) ne kadar kişi başvurmuş? Sadece geçen yıl, Türkiye’den giden başvuru sayısı 23 bin 500. Ve bu alanda birinciyiz. Bizden sonra ikinci ülke Rusya, üçüncü ülke Ukrayna. Bu savaşan ülkelerdeki başvuru sayısı ne? Rusya’dan başvuru 12 bin 450, Ukrayna’dan başvuru da 8 bin 200. Yani bu savaş ortamındaki iki ülkedeki insan hakkı ihlali, bizim ülkemizden nasıl daha az olabilir?” diye sordu.

Ankara - Anka

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Cezaevlerinde 20 yılda 6 kat artış

CHP Grup Başkanvekili Günaydın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili, “Ortada hem dünyada hem de Türkiye’de kutlanacak bir şey var mı, emin değilim ancak daha iyi bir dünya ve daha iyi bir Türkiye için umudumuzu ve çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’de 295 bin hükümlü, 47 bin tutuklu olduğunu, toplam 343 bin kişinin cezaevlerinde tutulduğunu belirten Günaydın, son 20 yılda cezaevlerinde tutulan insan sayısının 6 kat arttığını söyledi.

Haber Merkezi