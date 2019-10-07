Hak ihlâllerine AB’den yakın takip

Türkiye’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlÂllerini önleyip, ceza adalet sistemini geliştirmeyi hedefleyen AB destekli proje yürürlükte.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ihlâlleri konusunda Türkiye’de ceza adalet sisteminin geliştirilmesine katkıda sağlayacak, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin açılış etkinliği, 3 Ekim günü Ankara’da düzenlendi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), son yıllarda, özellikle adil kovuşturma süreçleri, âdil yargılanma hakkı ve özgürlük ve güvenlik hakkı gibi alanlarda AİHS’nin ihlâl edildiğini tesbit etmiştir. Özgürlükten yoksun bırakılmanın söz konusu olduğu davaların birçoğunda, gözaltı gerekçelerinin ya da işlenen suça dair şüphelerin yetersiz olması ve/ya makul olmayan uzun gözaltı süreleri nedeniyle bir takım soru işaretleri oluşmaktadır. Bu AB projesi, öncelikle Türk yargısının yasalar, stratejiler ve eylem planlarının uygulanmasında karşılaştığı temel güçlükleri tesbit etmek üzere hazırlanmıştır. Projenin amaçlarından bir tanesi ceza hukuku alanında AİHS ihlâllerinin önlenmesidir. Bunun yanı sıra proje, cezaî hususlarda usul tedbirleri, siber suçlar ve terörün finansmanı başta olmak üzere, insan haklarını ilgilendirilen çeşitli konularda eğitim müfredatı geliştirilmesini amaçlamaktadır” denildi.

Vatandaşlar bilgilendirilecek

Projenin mahiyetinin anlatıldığı açıklamada, “Hakim ve savcılara yönelik olarak yüz yüze ya da çevirim içi eğitimler, bölgesel düzeyde yuvarlak masa toplantıları, uluslar arası çalıştaylar, AİHM ve Üye Devletlerin yargı eğitim kurumlarına çalışma ziyaretleri ve yerleştirmeler gibi çeşitli faaliyetler de öngörülmektedir. Uygulama döneminde proje yaklaşık 3.000 aday ve daimi yargıç ve savcıya ulaşacaktır. Proje ayrıca, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM), Terörle Mücadele Dairesi (TEM), Siber Suçlarla Mücadele Dairesi, Âdlî Tıp Kurumu (ATK), Jandarma ve Türkiye Barolar Birliği’nin aralarında yer aldığı diğer paydaşlara da destek vermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede yargı kurumları ve diğer paydaşlar arasında diyaloğun geliştirilmesi amacıyla koordinasyon toplantıları düzenlenecektir. Bunların yanı sıra ceza adalet sisteminin işleyişine dair vatandaşların kendi hakları konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla 5 açık mahkeme günü düzenlenecektir. Proje, AB’nin sağladığı 4,5 milyon Avro tutarındaki katkıyla Avrupa Konseyi tarafından hayata geçirilecektir” ifadeleri kullanıldı.