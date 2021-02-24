Hak ve Adalet Platformu: Hak savunucularının yanındayız

Hak ve Adalet Platformu, Ömer Faruk Gergerlioğlu özelinde iktidarın inşa ettiği gerginliğe, yürütülen hukuksuzluğa karşı mücadele eden herkesin yanında olduklarını açıkladı.

Hak ve Adalet Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, bir süre yetkililerin hedefinde olan HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için dayanışma çağrısı yapıldı. “Bu ülkede hak savunuculuğunu kriminalize etmek ve hakkı savunanları susturmak için her dönemde devletin temel birimleri devreye sokulmuştur” denilen açıklamada, “Bu tutumun kaynağı iktidarın kendisi için haksız ve hukuksuz bir yöntemle inşa ettiği otoriteyi koruyamamak korkusudur. Bu sebeple haksız ve hukuksuz otoritelerine karşı söz söyleyen herkesi tehlikeli görmektedirler. Ömrünü insan hakları mücadelesine adamış, düşünce ve mensubiyetine bakmaksızın her şahsın veya grubun uğradığı haksızlıklarla ilgilenmiş, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin ortadan kalkması için çaba harcamış olduğuna halkımızın şahit olduğu Ömer Faruk Gergerlioğlu’da iktidar için tehlikeli bir siyasetçi sayılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İktidar hukuku sopa olarak kullanıyor

Açıklamada, “Hukuku dilediği gibi manipüle ederek muhalefet için bir sopa olarak kullanan iktidar, kendine karşı etkili bir muhalefet performansı gösteren herkesi bir şekilde kendi kontrolü altındaki yargının önüne çıkarıp cezalandırmaktadır. Dünyada ve ülkemizde pek çok sorun ve gerginlik alanının olduğu bir dönemde toplumun büyük bir kesimi ile kavga etmeye niyetli yöneticiler ortamı daha fazla germekte ve bu gerginlikten bir kazanım elde etmeye çalışmaktadırlar. İki yıl önce bir medya kuruluşunda yayınlanan bir haberi sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle HDP’li milletvekili ve hak savunucusu Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun maşeri vicdanda kabul görmeyen bir kararla mahkûm edilmesi hukukun nasıl suistimal edildiğini göstermektedir. İnşa edilen bu gerginliğe, yürütülen bu hukuksuzluğa, derinleşen bu otoriterleşmeye karşı mücadele eden herkesin yanında olduğumuzu duyuruyor ve kamuoyunu arkadaşımız, dostumuz Ömer Faruk Gergerlioğlu ve diğer hak savunucuları ile dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.