Hakkari'de şehit olan Yasin Sarı ebediyete uğurlandı

Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, memleketi Konya'da ebediyete uğurlandı. Şehit Sarı'nın naaşı, Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında Musalla Mezarlığı'na getirildi. Sarı'nın cenazesi, ikindi vakti İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Ibrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, 3. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile vatandaşlar katıldı. AA

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