Halk birden fazla maaşa karşı

Metropoll Araştırma Şirketi, Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021 anketine katılanlara, “Bürokratların/danışmanların birden fazla kurum ve şirketten maaş almasını doğru buluyor musunuz?” diye sordu.

Ankete katılanların yüzde 15’i, bu kişilerin birden fazla maaş almasında bir sakınca görmedi. Ankette bürokrat ve danışmanların birden fazla maaş alıyor olmasını yanlış bulanların oranı ise yüzde 71 oldu. Yüzde 14.5’luk bir kesim ise soru hakkında fikrim yok / cevap yok cevabını verdi. Öte yandan salgın döneminde siyasî parti kong- relerini ankete katılanların yüzde 79’u doğru bulmadı.

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