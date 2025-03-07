Halk, PKK’nın silâh bırakacağına inanmıyor

Yusuf Akın’ın Genel Müdürü olduğu Areda-Survey’in 28 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde 1220 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre Öcalan’ın silahların bırakılması ve PKK’nın lağvedilmesi yönündeki çağrısı kamuoyunda olumlu karşılandı.

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