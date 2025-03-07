Halk, PKK’nın silâh bırakacağına inanmıyor

MSB: PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların silahlarını teslim etmesi gerekmektedir
Ancak araştırma sonuçlarına göre Türk halkı PKK’nın silah bırakıp kendini feshedeceğine inanmıyor. Araştırma sonuçlarına göre, “Sınır ötesi operasyon devam etmeli” diyenlerin oranı yüzde 69.8 olurken, “PKK’nın adımlarına göre karar alınmalı” diyenler yüzde 18.8 çıkıyor. Yüzde 11.3’lük bir kesim ise Türkiye’nin operasyonları durdurması gerektiği görüşünde.
Haber Merkezi
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