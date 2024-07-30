"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Halka düşman bunlar

30 Temmuz 2024, Salı 01:34
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’İN VERGİ PAKETİ SÖZLERİ BÜYÜK BİR TEPKİ ÇEKTİ.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen vergi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakan Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamalara ekonomistlerden ve siyasilerden tepki geldi. Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Vatandaş: Büyük firmalar neden vergi vermiyor, neden onlardan vergi almıyorsunuz? Maliye Bakanı: Mecliste eller kalktı. Vergi paketi onaylandı. Size (vatandaşa) saldıracağım. Halka düşman bunlar” dedi. Ekonomist Serkan Özcan, “İktidarın bugüne kadar vergi adaleti konusundaki yetersizliğinin itiraf edildiği bir açıklama olmuş. Vergi sisteminin yarattığı adaletsizliği ve sosyal sorunları yıllardır dillendirmemize rağmen, bugüne dek güçlü tek bir adımın atılmamış olmasının izahı yok” ifadelerini kullandı. Ekonomist H. Bartu Soral ise “Sayın Şimşek. Şirketlerin vergi ödemediğinden haberiniz yokmuş, X’e düşünce haberiniz olmuş! Ancak Bakanlığınızın açıklaması yine doğru değil. Zira reform paketinde istisnaların kaldırılacağı yazıyor ama kaldırılmıyor. Buyrun taslağın nasıl kışa döndürüldüğü burada” dedi.

Ankara - Anka

 

Okunma Sayısı: 382
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İSLAM DÜNYASINDAN DA TEPKİ YAĞIYOR - PEYGAMBERE HAKARETİ REDDEDİYORUZ

    İsrail, Gazze'de 10 bin öğrenci ile 400 öğretmeni katletti

    Bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

    Lübnan’da yeni cephe açılmasın

    Üreticiyi tatmin eden bir fiyat açıklanmalı

    Halka düşman bunlar

    Uysal: İktidarın amacı gerginliği sokağa taşımak

    Kredi kart borçluların sayısı giderek artıyor

    ‘Vergi vermeyen şirketler araştırılsın’ı da reddettiler

    İş bulabilen mezunlar, asgari ücrete talim ediyor

    Sudan’da dünyanın en kötü kıtlığı yaşanıyor

    Ciddi bir kuraklık yaşıyoruz

    Deprem sonrası verilen sözler tutulmadı

    Açlık sınırı 20 bin 776 lira

    Milli okçular bronz madalya kazandı

    Orta Doğu Kiliseler Konseyi: Kabul edilemez

    Jean-Luc Melenchon: İnananları gücendirmeyin

    Yıldırım düştü 70 hayvan telef oldu

    Gazze'deki soykırımda can kaybı 39 bin 324'e yükseldi

    Afyonkarahisar'da otobüsle kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ‘Vergi vermeyen şirketler araştırılsın’ı da reddettiler
    Genel

    İSLAM DÜNYASINDAN DA TEPKİ YAĞIYOR - PEYGAMBERE HAKARETİ REDDEDİYORUZ
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Neden önce iman?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Prens Bismark’ı rahmetle anıyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Müracaatları bekliyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Evet, ne zaman?
    Cevher İLHAN

    “Tahrik siyaseti”ne dönüş
    Genel

    Halka düşman bunlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.