MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’İN VERGİ PAKETİ SÖZLERİ BÜYÜK BİR TEPKİ ÇEKTİ.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen vergi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakan Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamalara ekonomistlerden ve siyasilerden tepki geldi. Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Vatandaş: Büyük firmalar neden vergi vermiyor, neden onlardan vergi almıyorsunuz? Maliye Bakanı: Mecliste eller kalktı. Vergi paketi onaylandı. Size (vatandaşa) saldıracağım. Halka düşman bunlar” dedi. Ekonomist Serkan Özcan, “İktidarın bugüne kadar vergi adaleti konusundaki yetersizliğinin itiraf edildiği bir açıklama olmuş. Vergi sisteminin yarattığı adaletsizliği ve sosyal sorunları yıllardır dillendirmemize rağmen, bugüne dek güçlü tek bir adımın atılmamış olmasının izahı yok” ifadelerini kullandı. Ekonomist H. Bartu Soral ise “Sayın Şimşek. Şirketlerin vergi ödemediğinden haberiniz yokmuş, X’e düşünce haberiniz olmuş! Ancak Bakanlığınızın açıklaması yine doğru değil. Zira reform paketinde istisnaların kaldırılacağı yazıyor ama kaldırılmıyor. Buyrun taslağın nasıl kışa döndürüldüğü burada” dedi.

Ankara - Anka