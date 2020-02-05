Hamaney: ABD'nin komplosu Trump ölmeden önce ölecek

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı son dakika açıklamasında "Amerikanın 'Yüzyıl Anlaşması' komplosu Trump ölmeden önce ölecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Açıklanan bu tek taraflı plana dünyanın bir çok tarafından tepki gelmişti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı son dakika mesajında, "Amerikanın 'Yüzyıl Anlaşması' komplosu Trump ölmeden önce ölecek" ifadelerini kullandı.