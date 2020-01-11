Hamaney, füzeyle düşürülen uçak için soruşturma talimatı verdi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanlığına Ukrayna uçağının füzeyle düşürülmesine ilişkin "muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelenmesi" talimatını verdi.

İran lideri Hamaney, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünün bildirilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Olaydan derin üzüntü duyduğunu söyleyen Hamaney, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. İran lideri Hamaney, "Bu acı verici olayda muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelemesi için Genelkurmay Başkanlığına kesin talimat veriyorum." ifadelerini kullandı. İlgili makamlara seslenen Hamaney, benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

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