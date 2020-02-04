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5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hamile ve çocuklu kadınlar tahliye edilsin

04 Şubat 2020, Salı 17:00
İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Kadın Komisyonu, Konak’ta bulunan il binasında cezaevlerinde olan hamile ve çocuklu kadınların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Cezaevlerindeki hamile ve çocuklu kadınların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için hazırlanan basın metnini İHD Kadın Komisyonu adına Cemile Karakaya okudu. Adalet Bakanlığı’nın kayıtlarına göre anneleriyle birlikte cezaevlerinde 780 çocuğun bulunduğunu belirten Karakaya, insan hakları savunucularının buna karşı mücadele ettiğini ve çocuk hakları açısından cezaevlerinde çocukların kalmamasını istediklerini dile getirdi. “Yasaların istisnasız herkese uygulanması gerektiği hukukun en temel ilkelerinden biridir” diyen Karakaya, bu prensibin cezaevindeki kimi annelerde ve bebeklerde karşılığının olmadığını vurgulayarak, “İzmir İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu olarak diyoruz ki; Cezaevlerinde olan hamile anneler tutuksuz yargılanmalı,  ceza almış iseler cezaları ertelenmeli, çocuklar anneleri ile dört duvar arasında değil dışarıda özgür olmalı” dedi.

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