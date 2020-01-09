CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Libya’da iki hükümet, iki lider, iki ordu var. Türkiye bu gibi hallerde, iç savaş hali yaşayan ülkelerde taraf değil arabulucu olan ülke olma misyonunu yıllardır üstlenmiş bir ülkedir” Diyerek, “Libya’da TSK unsuru olmayan farklı ekiplerin kim olduğu” sorusunu yöneltti.

Bu tür konularda bazı bilgiler gizli olabileceğini ancak Libya meselesinde açık hiçbir şey olmadığını savunan Altay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, CHP Genel Merkezine yaptığı bilgilendirme ziyaretinde “bütün diplomatik kanallar sonuna kadar denendi” dediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “meşru hükümet ile darbeci hükümet arasında diplomasi, arabuluculuk olmaz” dediğini belirten Altay, “Hangisi doğru?” diye sordu. “Libya’nın yeni bir Suriye olmasın diye Erdoğan’ı uyarmayı görev sayıyoruz” ifadesini kullanan Engin Altay, “(Emevi Camii’nde namaz kılacağız) diyenler Esad ve Putin’in verdiği fotoğraftan ders çıkarmalıdır” dedi. AA

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