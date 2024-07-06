Hani rasyonel zemine dönülecekti?

Prof. Dr. Burak Arzova, Ekonomim’de “Hangi enflasyon rakamına inanacağız?” başlıklı bir yazı yazdı.

Arzova, açıklanan enflasyon rakamlarında İTO, ENAG ve TÜİK rakamları arasında açılan makasa dikkati çekerek, “Ekonomi yönetimi göreve başladığında yeni Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı açıklamada, “şeffaflık, öngörülebilirlik ve rasyonel zemine dönme” mesajları vermiş ve “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” demişti. Ülkenin İstatistik Kurumunun sağladığı veriler konusunda eğer kafalarda şüpheler oluşuyor ve toplum açıklanan rakamlara bir türlü ikna olmuyorsa bundan ilk rahatsızlık duyanın “şeffaflık, öngörülebilirlik ve rasyonel zemine dönme”nin mutlak bir zorunluluk olduğunu açıklayan ekonomi yönetimi olmalı. Bu tartışmalardan ikincil derece rahatsız olanın da ‘Merkez Bankası Yönetimi’ olması gerekir. Eğer tartışılan verilerle çalışıyorsanız, çok önem verdiğiniz modelin çıktısı da yanlış olur. Ölçemediğinizi yönetemezsiniz, bu temel bir kuraldır” dedi.