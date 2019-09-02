Anayasa Mahkemesi’nin eski başkanı Haşim Kılıç, ahlaki değerlerin bu dönemde erozyona uğradığına ve yolsuzluk olaylarının vahim boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, “Haram lokmanın girdiği her yer bozulur” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin eski başkanı Haşim Kılıç, “Ahlaki değerlerin bu dönemde erozyona uğraması, hem de insanların doğru, dürüst, kamu yararına uygun şekilde hareket etmesini sağlayacak pozitif kuralların ortadan kaldırılması, hepimizin kulağına gelen yolsuzluk olaylarının vahim boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Haram lokmanın girdiği her yer bozulur. İşin özeti bu” dedi. Son günlerde çokça tartışılan “yargı bağımsızlığı” meselesine de değinen Kılıç, Cumhuriyetin kurulduğu günden beri Türkiye’de yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda ciddi sorunların yaşandığını dile getirerek, “Bu konudaki sorunlarımız daha da ağırlaşarak devam etmekte. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yapısı ve onun seçim sistemi. İkincisi, Anayasa Mahkemesinin yapısı ve seçim sistemi. Bu iki kurum yargının en önemli ve en vazgeçilmez kurumlarındandır. Söz konusu kurumlarda ki atama sistemini güçler ayrılığı ilkesine dikkat etmeden yaparsanız yargının bağımsızlık sorununu çözemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Meclisin yetkileri yok edildi

Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesi olduğunu hatırlatan Kılıç, 15 üyenin 12’sinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiğini, kalan 3 üyenin meclis tarafından seçildiğini belirterek, “Mecliste de hepinizin bildiği üzere çoğunluğu olan parti bu üyeleri seçecektir. Meclisteki çoğunluğun cumhurbaşkanının partisinin olma ihtimali oldukça yüksek tabi ki. Böyle olunca da Anayasa Mahkemesindeki yargıçlarımızı atayacak olan irade tek bir irade haline geliyor. Bu da bağımsızlık ve tarafsızlık sorununu da beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu. Kılıç’a göre, “Meclisin parlamenter sistemde sahip olduğu birtakım yetkileri ve kontrol sistemleri yok edildi. Meclisin, yürütme organını kontrol edecek, denetleyecek enstrümanları ortadan kalktı ve sıkıntılar da başladı. Eğer denge ve denetleme sistemi tam anlamıyla kurulmuş olsaydı bence sistemin isminin bir önemi yoktu.”

Adalet ve özgürlük krizi yaşanıyor

Milli Gazete’nin haberine göre, Kılıç şunları söyledi: Bence şu anda Türkiye’de yaşanan krizin adını doğru koymak gerekir. Yaşanan “adalet” ve “özgürlük” krizidir. Türkiye bir adalet ve özgürlük krizi yaşıyorsa bunun doğal sonucu ekonomik krizdir. Ekonomik kriz bunlardan bağımsız olarak ortaya çıkmış bir nitelik arz etmiyor. Hukuk güvenliğinin olduğu yere para da gelir yatırımda gelir. Dolayısıyla para güvensiz alana asla gitmez. Türkiye’nin yaşadığı durum bu. Türkiye’de kimlik politikalarının bir sonucu olarak inanılmaz bir kutuplaşma ve gerilim yaşanıyor Bu gerilim ve kutuplaşmadan siyasi rant elde edenler var. Bunu bırakmak istemiyorlar.