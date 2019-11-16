Harekât bölgesinden acı haber

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, Rasulayn’da 11 Ekim’de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı. Tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu’nun şehadet haberi, memleketi Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki ailesine ulaştı. Ailenin Narlıören Mahallesi’ndeki evine giden yetkililer, şehidin babası Turgut ve annesi Mediha Hereklioğlu’na şehadet haberini verdi. Şehidin babaevine Türk Bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. AA

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