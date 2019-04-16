Hasan Cemal’e 5 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Hasan Cemal hakkında 2015 yılında kaleme aldığı, “Silvan’dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlıklı yazısı nedeniyle açılan davanın 2. duruşması dün İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Cemal hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla Terörle Mücadele Kanunun (TMK) 7/2 maddesi uyarınca 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezası verilmesi istendi. Duruşma, 7 Mayıs’a ertelendi. Tutuksuz yargılanan Hasan Cemal ile Avukatı Fikret İlkiz’in hazır bulunduğu duruşmayı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş izledi. Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Cemal’in “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla Terörle Mücadele Kanunun (TMK) 7/2 maddesi uyarınca 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmasını istedi. Avukat Fikret İlkiz’in mütalaaya karşı savunma yapmak için istediği ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 7 Mayıs’ta saat 16.45’te görülmesine hükmetti.

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