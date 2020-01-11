Haşdi Şabi'den Abdülmehdi'ye destek

Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi örgütü, "Başbakan ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin talimatları doğrultusunda hareket edeceklerini" duyurdu.

Şii milis gücü Haşdi Şabi Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülmesi ve mevcut durumun değerlendirilmesi için bir toplantı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Irak'ın itibarının korunması ve silahların sadece güvenlik güçlerinde toplanmasının yanı sıra Başkomutan'ın emirlerine uyulacağı vurgulandı. Söz konusu açıklamanın İran ile ABD arasında Irak toprakları üzerinden yaşanan gerilimin arttığı bir zamanda gelmesi dikkati çekti. Zira İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin dün İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, kürsünün arkasına Haşdi Şabi flamaları yerleştirilmişti. Irak'taki en yüksek dini merci Ali es-Sistani'nin, Haziran 2014'te yaptığı çağrı üzerine kurulan Haşdi Şabi, 2016'da Irak Meclisi'nde yasal statü kazanarak Irak Başbakanlığı bünyesine dahil edilmişti. Euronews Türkçe

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