Haşdi Şabi: Son saldırı liderlere yönelik değil

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlardaki 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Fakat bu iddia kısa süre sonra Haşdi Şabi tarafından yalanlandı. Heyet, araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığını kaydetti.

Irak Sumeriye televizyon kanalının bir güvenlik kaynağından aktardığı habere göre, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde bir konvoya Amerikan güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Bazı yerel medya organlarında verilen haberlerde, hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib İmam Ali Birliği'ne bağlı komutanların bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Bu arada olaya ilişkin Reuters Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise söz konusu saldırıda araçlarda bulunan 6 kişi öldü.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haşdi Şabi: 'Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna'

Haşdi Şabi Heyeti ise Irak Haber Ajansı'na (İNA) yaptığı açıklamada, bu sabaha karşı hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığını kaydetti.

"Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hava saldırısındaki can kaybına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

ABD: 'Saldırıyı biz düzenlemedik'

Reuters haber ajansı Amerikan ordusundan bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberde IŞİD'e karşı mücadele eden ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde hiçbir hava operasyonu düzenlemediğini duyurdu.