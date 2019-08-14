Hastane şikâyetleri bitmiyor

Ankara’da çok sayıda hastanenin kapatılması sebebiyle merkezde bulunan hastanelerdeki sorunlar vatandaşları bezdirdi.

Gazeteduvar’ın haberine göre, Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yoğunluk sebebiyle hastaların şikâyetleri her geçen gün artıyor. Hasta ve hasta yakınları, hastanenin fizikî şartlarının kötü olduğunu, koridorların dar olduğunu, bekleme alanlarında sıkıntılar yaşadıklarını, özellikle retina bölümüne gelen 60 yaş üzeri hastaların doktora ulaşmakta zorluklar yaşadıklarını, muayene için randevu almalarına karşın saatlerce kuyrukta beklediklerini söyleyerek Sağlık Bakanlığı’nı acil göreve davet ettiler. Tabip odası yetkilileri ise Ankara’da bulunan çok sayıda kamuya ait hastanenin kapatılarak Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşındığını, bu nedenle merkezde bulunan hastanelerde yoğunlukların yaşandığını söylediler.

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