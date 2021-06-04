Hatay'daki kazada Şehit olan Necati Yatkak, dualarla uğurlandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu Şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın (28) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Şehit Yatkak'ın naaşı, Hatay'da düzenlenen cenaze töreninin ardından uçakla Afyonkarahisar'a oradan da kara yoluyla Sinanpaşa ilçesi Bulca köyündeki babaevine getirildi. Hayreddin ile Ummuhan Yatkak çifti ile şehidin kardeşleri, tabutun başında gözyaşı döktü. Daha sonra şehit Yatkak için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin 2 yaşındaki oğlu Ayaz, tabutun önündeki babasının fotoğrafını sevdi. Yatkak'ın naaşı, ikindi namazına müteakip İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Veysel Eroğlu ile CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve çok sayıda vatandaş katıldı. AA

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