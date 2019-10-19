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19 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Haydarpaşa ihalesine İBB’den itiraz

19 Ekim 2019, Cumartesi 16:00
Haydarpaşa ve Sirkeci gar alanıyla ilgili ihaleden İstanbul Büyükşehir Belediyesi elendi. İhale, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendilerine haber verilmeden ihale yapıldığını açıkladı ve “İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Haydarpaşa Garı’nın atıl durumda olan depo sahaları bölgesini “kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere” kiralamak için ihale gerçekleştirdi.

Haydarpaşa ve Sirkeci gar ihalesinden İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin elendiği açıklandı. İhale Hüseyin Avni Önder’e ait ‘Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi’ne verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuksuzluk olduğunu söyledi ve mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

İhalede Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki 4 şirket ise ihalede aylık 100 bin TL teklif sunmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB’nin ihaleye katılmasını istememişti. İmamoğlu ise “En doğru kurum burası. Nasıl ormanları İBB’ye daha önce tahsis etmiş, İBB de geçmişten bu güne bu tür yerleri layıkıyla kullanmış. Bu da verilebilirdi. Ama ihale kararı verildi. Çünkü İstanbul adına çok konuşulan yerlerden bahsediyoruz; Haydarpaşa Garı ve Sirkeci” demişti. İhalede İBB şirketleri ve Hezarfen Danışmanlık sona kalmıştı.

‘350 bin lira bedelle verdiler’

İhaleyle ilgili gelişmeyi açıklayan İmamoğlu, şöyle konuştu: “Bugün, (18 Ekim 2019) saat 17:00 sularında bizim haberdar edilmediğimiz bir toplantıda içeride kim olduğu belli olmayan, daha düne kadar İBB’nin çalışanı olan 3 bin TL maaş alan, bir vakfın genel müdürlüğünü yapmış bir şahsa ait olan bir şirkete Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerini 350 bin bedelle sözüm ona bir bahaneyle, bizim ihaleye girmemizi engelleyerek verdiler. Yasal yollara hemen başvuracağız. Suç duyurusunda bulunuyoruz. İBB’nin bütün avukatlarıyla suç duyurusunda bulunuyoruz. İstanbul’da ne kadar katılmak istiyoruz diyen avukat varsa suç duyurunda bulunuyoruz.”

Etiketler: haydarpaşa
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