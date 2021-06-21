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21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

HDP iddianamesi kabul edildi

21 Haziran 2021, Pazartesi 11:54
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi kabul etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 843 iddianamede 451 HDP'linin de siyasetten yasaklanması talep ediliyor.

Yüksek Mahkeme'nin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Görevlendirilen raportörün ilk incelemeye ilişkin iddianamenin kabulüne yönelik olumlu yönde rapor hazırlamasının ardından heyet, bugün davaya ilişkin ilk incelemesini yaptı.

Karar oy birliğiyle alındı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, oy birliği ile iddianamenin kabulüne karar verdi.

Partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulması talebi ise reddedildi. 

İddianamede HDP'nin, "bölücü terör örgütü PKK'nın eylemlerinin odağı haline geldiği" gerekçesiyle kapatılması isteniyor. 451 HDP'linin de siyasetten yasaklanması talep ediliyor.

Etiketler: HDP, iddianame
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