Hedef korku iklimi

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, AKP’nin sosyal medya yasasını, 2023 seçimleri öncesi korku iklimi oluşturnak için silah olarak kullanacağına işaret etti.

AKP ve MHP’nin 26 Mayıs’ta sunduğu, basın kartı verilmesi ve iptaline ilişkin düzenlemelerin yanı sıra ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunun oluşturulduğu 40 maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’ndan geçti.

Voa Türkçe’nin haberine göre, kukukçu ve akademisyen Yaman Akdeniz, yasanın Adalet Komisyonu’nda kabul edildiğini ve Meclis’ten de hızla geçeceğini belirtti. Yasanın ifade ve basın özgürlüğünü hedef aldığını kaydeden Akdeniz, AKP’nin sosyal medya yasasını, 2023 seçimleri öncesi korku iklimi oluşturmak için silah olarak kullanacağına işaret etti. Sosyal medya yasası düzenlemesine dair görüşmelerde hapis cezası öngören ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunun yer aldığı madde de muhalefetin eleştirilerine rağmen kabul edildi.

Bu yazdıklarım bile...

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Akdeniz’in yazdıkları arasında “Yasalaşır yasalaşmaz bu değişiklikler AKP’nin 2023 Seçimleri öncesindeki en önemli silahlarından birine dönüşecek ve yeni değişiklikler “korku iklimini” oluşturacak. Bunu yazdığım için bile soruşturulabilirim artık. Bunu fark etmek için hukukçu olmaya da gerek yok” ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan yüzlerce kişi yargılanacak. Yargılananlara “bu kadar da olmaz artık” tepkisi gösterenler de yargılanacak. Ara sıra “beraat kararı” çıkınca ve 5 sene sonra belki AYM bir ihlal kararı verdiğinde ise sosyal medyadan sevineceğiz” maddeleri özellikle dikkat çekiyor.

Haber Merkezi