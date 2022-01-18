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19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hemşireyi darbeden 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

18 Ocak 2022, Salı 21:00
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D’yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak Pazar akşamı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hemşire Gülhan D'nin darbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kan alma işlemi sırasında çıkan tartışmanın ardından 4 hasta yakınının hemşireyi darbettiği belirlendi.

Olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesine götürüldü. Ardından 2 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler Rıdvan K. ve Hüseyin K. ile ilgili sevk yazısında, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde hemşire olarak görev yapan müşteki Gülhan D'nin 16 Ocak 2022'de hasta ve hasta yakınlarının saldırıları sonucu yaralandığı belirtildi.

Savcılık yazısında, müştekiye ait geçici adli muayene raporunun adli tıp uzmanı tarafından incelendiği, 18 Ocak 2022'de yeni delil niteliğinde kati rapor düzenlendiği kaydedildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Dosyaya eklenen yeni delil ve diğer deliller kapsamında, olayın oluş şekli, meydana gelen zarar ve müştekinin hamile olduğunu bilmelerine rağmen önce şüpheli Rıdvan K. tarafından uçan tekmeyle müştekinin yere düşürüldüğü ve daha sonra tüm şüphelilerin birlikte yerde yatan ve hamile olduğunu belirten mağdura yönelik tekme ve yumruklarla saldırılarını devam ettirdikleri eylemlerinin ağırlığı dikkate alınarak, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla şüpheliler Rıdvan K. ve Hüseyin K'nin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak, 5271 sayılı CMK'nın 100. ve vd. maddeleri uyarınca ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur.''

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Rıdvan K. ve Hüseyin K'nin "kamu görevlisini basit yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Aycan K. ve Nurcan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanı Koca'dan hamile hemşireyi darbeden 2 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede hamile hemşireyi darbeden şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına ilişkin, "Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile hemşireyi darbeden 4 kişiden 2'sinin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındığını ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, "Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

AA

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