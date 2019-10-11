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11 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

"Hepsi PKK, YPG'nin aynı olduğunu biliyor''

11 Ekim 2019, Cuma 12:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

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Barış Pınarı Harekatı 3. gününde

Çavuşoğlu, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne gelişinde karşıladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Stoltenberg baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmeden sonra yapılan açıklamada Bakan, Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı hakkında şunları söyledi:

"Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir."

Çavuşoğlu, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir." şeklinde konuştu.

"İnsani konularda sanırım dünyada kimse Türkiye'ye ders veremez"

Bakan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapılmasına ilişkin, "YPG'nin oradaki Hristiyan azınlığa saldırdığını ve daha sonra da Türkler burada Hristiyanlara saldırıyor diyerek özellikle Hristiyan dünyasından destek bulmaya çalıştığını görüyoruz." dedi.

"Kara propagandayı biz daha önce de gördük." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

Zeytindalı Harekatı zamanında yine YPG/PKK'lılar tarafından başlatılan kara propagandanın işe yaramadığını gördük. Aynı şekilde, Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'a karşı mücadele ederken de DEAŞ'lıların bu kara propagandasını gördük. Siviller konusunda, insani konularda sanırım dünyada kimse Türkiye'ye ders veremez."

Çavuşoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hepsi PKK, YPG'nin aynı olduğunu biliyor ve tüm konuşmalarda da herkes Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyor. Türkiye'nin burada endişesi meşru ise bu endişeye mahal veren, sebep olan terör örgütüyle mücadele etmek de meşru hakkımızdır." 

"DEAŞ'la bugüne kadar göğüs göğüse savaşan tek asker bizim askerimiz"

Çavuşoğlu, "DEAŞ'ı ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DEAŞ'la bugüne kadar göğüs göğüse savaşan tek asker bizim askerimizdir." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin diplomasi ve müzakere yolunu sonuna kadar denediğine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, "Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler. Sonuna kadar bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama insani konularda da o kadar hassasız." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Yani burada hem 'meşru' diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz. Harekat kime karşı? Bir terör örgütüne karşı. Bu terör örgütüyle sizin sahadaki angajmanınız olabilir. Bu benim problemim değil. Bu terör örgütüne silah verdiniz, eğittiniz bu da benim problemim değil. Esasen bu senin iki yüzlülüğündür. Yani destek veren ülkeler için söylüyorum."  

AA

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