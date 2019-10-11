'NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar saldırılara maruz kalmadı'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı 3. gününde Türkiye'nin NATO ittifakının çok güçlü bir üyesi olduğunu söyleyen Stoltenberg, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı." dedi. Stoltenberg, devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Bakan Çavuşoğlu ile değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı." şeklinde konuştu. Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir ülke olduğunun altını çizen Stoltenberg, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin sağladığı katkılara dikkati çekti. Stoltenberg, "NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir. Türkiye hepimiz için önemli bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor." ifadesini kullandı. AA

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