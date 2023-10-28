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29 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Her 10 asansörün yedi risk taşıyor

28 Ekim 2023, Cumartesi 23:41
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NCA, HAZIRLANAN RAPORUNA GÖRE EĞİTİM KURUMLARINDAKİ ASANSÖRLERİN YÜZDE 71’İ YÜKSEK YA DA HAFİF RİSK TAŞIYOR.

OKULLARDAKİ ASANSÖRLERİN ÜÇTE BİRİ ÇOK TEHLİKELİ

Aydın’ın Işıklı ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş’ın ölmesi kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı’nca, eğitim kurumlarındaki asansörlere yönelik hazırlanan raporuna göre eğitim kurumlarındaki asansörlerin yüzde 71’i yüksek ya da hafif risk taşıyor. BirGün’de yer alan Mustafa Bildircin’in haberine göre MEB raporunda, insan ya da yük asansör sistemi olan eğitim kurumu sayısının 2023 yılı itibarıyla 12 bin 43 olduğu belirtildi. 

12 bin asansörden 3 bini çok tehlikeli

Eğitim kurumlarındaki toplam 12 bin 43 asansörden 3 bin 355’inde, asansörün çok tehlikeli olduğuna işaret eden kırmızı etiket bulunduğu bildirildi. Türkiye genelindeki eğitim kurumlarında bulunan toplam 5 bin 223 asansörün de “Hafif riske” işaret eden mavi etiketli olduğu kaydedildi. Buna göre, eğitim kurumlarındaki asansörlerin yüzde 71’inin yüksek ya da hafif risk taşıdığı öğrenildi. Kullanım açısından herhangi bir risk taşıyamayan ve yeşil etiket yapıştırılan eğitim kurumu asansörü sayısı ise raporda, yalnızca 3 bin 884 olarak ifade edildi. Raporda, okul ve eğitim kurumlarında bulunan insan ya da yük asansör sistemlerine yönelik 2020 itibarıyla gerçekleştirilen periyodik bakımların verileri de paylaşıldı. 2020 yılında 2 bin 995 olan eğitim kurumlarındaki kırmızı etiketli asansör sayısı, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 3 bin 122 ve 3 bin 355’e yükseldi.

Haber Merkezi

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