Herkes bildiğini okudu, sonuç ortada

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 23 Haziran’daki İstanbul seçimine yönelik AKP’nin 3 siyaset tarzını yazdı.

AKP’ye oy vermeye mecbur muyuz?

Dilipak: AKP son kavşakta

Kendisinin durduğu yeri “En az itibar gören, hatta bazıları tarafında yanlış anlaşılan, hoş karşılanmayan duruş” olarak tanımlayan Dilipak, “Seçim havası dağılınca umarım birileri aklını başına toplar’ dedim, ama sonuç ortada” ifadesini kullandı.

Dilipak’ın “3 tarzı siyaset” başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle; “Ben ‘içimize bakalım’ dedim. “Allah’ın kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur” dedim. “Eğer biz Allah’ın ipine sarılırsak kuyudaki Yusuf’u Mısır’a sultan eden Allah bizi yeryüzünün varisi kılmak ister” dedim. Değilse Allah da bizim ipimizi bırakır ve o kendilerine benzediğimiz, sessiz kaldığımız, işbirliği yaptığımız “zalimleri başımıza musallat eder” dedim. Allah cahil ve zalimlere yardım etmez, “Zalimlere yardım etmeyin, sonra ateş size de dokunur” denmedi mi! Dedim de dedim. Ben kendi bildiğimi okudum, herkes de kendi bildiğini okudu. Bu dünyada yapıp yapmadıklarımızı, söyleyip söylemediklerimizi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi bir Allah var.”