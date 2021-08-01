Hiçbir yetkili doğru söylemiyor

Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından iktidarın yangın ile ilgili tutumunu eleştirdi.

Ağırel, “Tarım Bakanı ve yetmezmiş gibi Orman Bakanı ne söyledi? Teşkilâtım bu uçaklarla uçmak istemiyor. Uçakların motorları yok ve kuşlar yuva yapmış dedi değil mi? Cumhurbaşkanı ne dedi? THK şu anda uçacak uçağı yok dedi değil mi? Hatta Uçaklar neden hangarda diye soranları ‘’Sağır duymaz Uydurur’’ diye aşağıladı…THK kayyumu Cenap Aşçı diyor ki THK içinden dezenformasyon yaptılar! Yani Cumhurbaşkanı, Tarım Bakanı ve yetmezmiş gibi Orman Bakanı Pakdemirli doğru söylemiyor. Cenap Aşçı CNN e bağlanınca ne dedi? Uçaklar uçmadığı için 4 Milyon bakım masrafı var dedi değil mi?

Peki daha önce ne açıkladı Sayın Aşçı “Kanada’lı firma uçaklarımızın bakımını yaptı.Vidasından en büyük parçasına varana kadar bakımı yapıldı. Tüm parçalar 7 yıl garanti altında.”

Bizi saf mı sanıyorsunuz?

“Peki Aşçı CNN Türk e bağlanınca ne dedi?” diye soran Ağırel, şu şekilde devam etti: “Bakım yapılmış uçuşa hazır 7 yıl garantisi var dediği uçaklar için şimdi uçmadığı için 4 milyon dolar bakım masrafı var diyor sayın Aşçı. Son kez bir daha dinleyin kaç uçak hazırmış ve masrafı ne kadar mış? 4 uçak uçuşa hazır. 5 uçak için 150 bin dolar 6uçak için de 150 bin dolar harcanınca 6 uçak göreve hazır. Ne zaman söylüyor geçen yıl temmuz ayında ! Bizi saf mı sanıyorsunuz? Bizi kandırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Çok net söylüyorum Acilen Tarım ve yetmezmiş gibi Orman Bakanı Pakdemirli ve THK kayyumu Aşçı istifa etmelidir.”