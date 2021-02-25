Hocalı Katliâmı’nın kurbanları Iğdır’da anıldı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde 1992’de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 29. yılı sebebiyle Iğdır’da anma programı düzenlendi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ve Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince, Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen anma programına, Türkiye ve Azerbaycan’dan çok sayıda kişi katıldı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, programda yaptığı konuşmada, tarihin her döneminde büyük sıkıntılarla karşılaşmış ancak bu sıkıntıların üstesinden gelmiş bir millet olduklarını söyledi.

Azerbaycan’ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise Ermenistan’ın, işgalin yanı sıra sivil halkı da vahşice katlettiğini belirtti. Dünya tarihinde birçok ülkenin, birçok coğrafyanın savaşlara maruz kaldığını, işgal edildiğini ve işgalden kurtulduğunu anlatan Guliyev, “Fakat işgal sırasında sivil halka bu kadar vahşeti yaşatan herhangi bir savaş ya da tarih tanımıyoruz” diye konuştu.