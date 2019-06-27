Hrant Dink davasında mütalaa açıklandı

Hrant Dink cinayetine ilişkin dosyası ayrılan ana dava hükümlüsü 9 sanığın yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Sanıklardan Erhan Tuncel'in 148, Yasin Hayal'in 9, Ogün Samast'ın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlüleri Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Hayal ve Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılımı sağlandı. Dink ailesinin avukatları ile bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı savunması sorulan sanık Osman Hayal, 12,5 senedir gizli tanık olduğunu söyleyerek, kardeşinin de bu mahkemede yargılandığı, kendisinin burada olmasının kardeşinin adil yargılanmamasına neden olduğunu savundu. Hayal, mahkeme başkanının, "Mütalaaya karşı bir diyeceğiniz var mı?" sorusuna "Teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

Sanık Ersin Yolcu da 2007'den beri cezaevinde olduğunu, aynı davanın üzerinden zaten hüküm giydiğini ve denetimli serbestlikten faydalanıp dışarı çıktığını beyan ederek, beraatini istedi.

Yargıtay'ın dosyalarını bozduğunu ve 12 seneyi aşkın süredir yargılandıklarını anlatan sanık Zeynel Abidin Yavuz ise "Beraber yargılandığım insanlar, mahalleden arkadaşlarım olur. Kendi aramızda bu konuya ilişkin konuşmuşuzdur. Ancak silahlı terör örgütü olarak değerlendirilebilecek bir şey yoktur. Ben olaya yardım etmedim. 'Tetikçi' sıfatıyla itham edildim ama ben tetikçi değilim." ifadelerini kullandı.

Sanık Ogün Samast mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talep ederken, Yasin Hayal, "Benim söyleyeceğim bir şey yoktur." dedi.

Sanık Erhan Tuncel ise mütalaanın uzun olduğunu ve savunmasını hazırlamak için süre istediğini belirterek, savcının, kendisi hakkındaki hiçbir görüşüne katılmadığını kaydetti.