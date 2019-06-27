"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Hrant Dink davasında mütalaa açıklandı

27 Haziran 2019, Perşembe 18:37
Hrant Dink cinayetine ilişkin dosyası ayrılan ana dava hükümlüsü 9 sanığın yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Sanıklardan Erhan Tuncel'in 148, Yasin Hayal'in 9, Ogün Samast'ın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlüleri Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Hayal ve Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılımı sağlandı. Dink ailesinin avukatları ile bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. 

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı savunması sorulan sanık Osman Hayal, 12,5 senedir gizli tanık olduğunu söyleyerek, kardeşinin de bu mahkemede yargılandığı, kendisinin burada olmasının kardeşinin adil yargılanmamasına neden olduğunu savundu. Hayal, mahkeme başkanının, "Mütalaaya karşı bir diyeceğiniz var mı?" sorusuna "Teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

Sanık Ersin Yolcu da 2007'den beri cezaevinde olduğunu, aynı davanın üzerinden zaten hüküm giydiğini ve denetimli serbestlikten faydalanıp dışarı çıktığını beyan ederek, beraatini istedi.

Yargıtay'ın dosyalarını bozduğunu ve 12 seneyi aşkın süredir yargılandıklarını anlatan sanık Zeynel Abidin Yavuz ise "Beraber yargılandığım insanlar, mahalleden arkadaşlarım olur. Kendi aramızda bu konuya ilişkin konuşmuşuzdur. Ancak silahlı terör örgütü olarak değerlendirilebilecek bir şey yoktur. Ben olaya yardım etmedim. 'Tetikçi' sıfatıyla itham edildim ama ben tetikçi değilim." ifadelerini kullandı.

Sanık Ogün Samast mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talep ederken, Yasin Hayal, "Benim söyleyeceğim bir şey yoktur." dedi.

Sanık Erhan Tuncel ise mütalaanın uzun olduğunu ve savunmasını hazırlamak için süre istediğini belirterek, savcının, kendisi hakkındaki hiçbir görüşüne katılmadığını kaydetti.

AA

Etiketler: Hrant Dink, dava, mütalaa
Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektriğe zam

    Hong Kong'lu göstericilerden demokrasi sloganı

    Macron: Askeri gerilimin tırmanmaması için her şeyi yapacağım

    Hrant Dink davasında mütalaa açıklandı

    İyi Parti'den 'parlamenter sistem' çağrısı

    Ford, 12 bin çalışanını işten çıkaracak

    'İran'la savaş istemiyoruz'

    AKP kaynıyor

    Millet iradesi kendine geldi... İmamoğlu mazbatayı ikinci kez aldı

    İdlib'de iki sivil daha öldü, dört sivil daha yaralandı!

    NATO Toplantısında olan Akar'dan F-35 ve S-400 değerlendirmesi

    Uluslararası Af Örgütünden İran'a 'işkence' suçlaması

    Yeni skandal: Boeing 737 Max'lerde bir hata daha tespit edildi

    İki saatte iki kez: Rejim güçleri TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

    Tunus'ta art arda iki intihar saldırısı!

    Gayrimenkul gibi değerlenen sektör: Web sitesi ve alan adları

    Beş yıl üzerinde çalıştı, ilk müşterisi İsrail oldu

    İstanbul'da turizmde yeni tarihi rekor

    Google, kullanıcı verilerini 18 aydan sonra otomatik olarak silecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haksız yere tutuklu çok insan var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmamoğlu niye kazandı?
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Peygamber’in (asm) ümmeti hakkında en korktuğu şey nedir?
    Ahmet BATTAL

    İniş bitti, çıkış başladı
    Genel

    Beş yıl üzerinde çalıştı, ilk müşterisi İsrail oldu
    Said YÜKSEKDAĞ

    Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yeni Ömer’ler gelir mi? (1)
    Cevher İLHAN

    “Parlamenter sistem” yeniden gündemde
    Risale-i Nur'dan

    Sebeplerin arkasında Kudret var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.